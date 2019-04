Warimpex ist eine "hybride" Immobiliengesellschaft, die sowohl als Immobilienentwicklungs- sowie auch als Investmentgesellschaft vorwiegend in CEE-Märkten tätig ist. Die in Wien und Warschau gelistete Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG ist eine Immobilienentwicklungs- und Investmentgesellschaft. Kerngeschäft ist die Errichtung und der Betrieb von Hotels und Büros in Zentral- und Osteuropa. Diese Kombination aus Immobilienentwicklung und Asset Management unterscheidet Warimpex von den meisten anderen Immobiliengesellschaften. Das Unternehmen hat in den vergangenen 30 Jahren Immobilien mit einem Volumen von mehr als 1 Mrd. Euro entwickelt und ist heute in CEE und Russland sowie Österreich und Frankreich aktiv. Das Unternehmen kündigte an, die ...

