Für einige Sanierungsmaßnahmen im Wohnungseigentum ist bislang die Gemeinschaft zuständig. Künftig hingegen könnten Eigentümer allein auf den Kosten sitzen bleiben.

Wohnungseigentümer haben in Zukunft möglicherweise geringere Chancen, auf eigene Kosten vorgenommene Sanierungen nachträglich der Gemeinschaft aufzubürden. Das zeichnete sich am Freitag in einer Verhandlung des Karlsruher Bundesgerichtshofs ...

