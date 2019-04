Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zum Abschluss seines Besuches in Bulgarien das Land als wichtigen EU-Partner gewürdigt. "Dies ist nicht einfach ein Land am Rande Europas, an der europäischen Peripherie", sagte er am Freitag in Plowdiw, das zusammen mit dem süditalienischen Matera Kulturhauptstadt Europas 2019 ist.

"Wir setzen darauf, dass Bulgarien etwas Eigenes einzubringen hat, seine Kenntnisse, seine Expertise, seine Erfahrung im Umgang mit Nachbarn (...), die Türkei insbesondere oder aber auch die Länder des westlichen Balkans." Sein Besuch kurz vor den Europawahlen sei auch eine Gelegenheit, um von deutscher Seite zu hinterlassen, "dass uns die Bulgaren innerhalb der Europäischen Union wichtig sind", betonte Steinmeier./sk/DP/fba

AXC0159 2019-04-05/14:27