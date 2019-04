Die Vienna Insurance Group (VIG) ist schon früh in die wachsenden Märkte Zentral- und Osteuropas eingestiegen und profitiert unverändert vom Potenzial in der Region. Die VIG, führende Versicherungsgruppe in Österreich und Zentral- und Osteuropa, hat als First Mover vor fast 30 Jahren den Schritt in die CEE-Versicherungsmärkte gewagt und damit Zugang zu einem Wirtschaftsraum erworben, der sich seither hervorragend entwickelt hat. Mit mehr als 25.000 Mitarbeitern ist der Konzern heute mit rund 50 Gesellschaften in 25 Ländern tätig. Nach wie vor liegt das Wirtschaftswachstum in CEE deutlich über jenem Österreichs. Die jährlichen Pro-Kopf-Ausgaben für Versicherungen sind aber in CEE deutlich niedriger als in Westeuropa. Zur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...