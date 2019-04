(shareribs.com) London 05.04.2019 - Nickel verzeichnet am Freitag an der London Metal Exchange leichte Kursgewinne. Kupfer kann seine gestrigen Verluste nicht wieder gut machen, stabilisiert sich aber. Die Marktteilnehmer hoffen weiter auf einen Handelsvertrag zwischen China und den USA.Die vergangenen Handelstage verliefen für die Industriemetalle an der LME volatil. Die Marktteilnehmer bewegen sich ...

