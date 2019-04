Bonn (ots) - phoenix-Reporterin Natalie Steger ist gemeinsam mit Milena Drezwiecka für die Reportage "Gott - Ehre - Vaterland. Polens Nationalisten marschieren auf" für den deutsch-polnischen Tadeusz-Mazowiecki-Journalistenpreis 2019 in der Kategorie Fernsehen nominiert worden. Im Film begleiten sie einen Jurastudenten, der Teil der Allpolnischen Jugend, einer nationalistischen Vereinigung Polens, ist.



Die Preisträgerinnen und Preisträger werden im Rahmen der Deutsch-Polnischen Medientage im Niederschlesischen Filmzentrum in Breslau bekannt gegeben.



Weitere Informationen zum Film: http://ots.de/Sg9srP



OTS: PHOENIX newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6511 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6511.rss2



Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de