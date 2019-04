Die Hannover Messe verzeichnet in diesem Jahr einen Rückgang der Besucherzahlen. Allerdings kamen so viele Interessenten aus dem Ausland wie noch nie.

Die Hannover Messe hat in diesem Jahr insgesamt weniger Besucher angezogen als zuletzt - dafür aber so viele aus dem Ausland wie nie zuvor. Mit 215.000 Besuchern kamen rund 8000 weniger als 2017, wie ein Sprecher der Messe am Freitag sagte.

Für die Industrieschau sei aber vor allem wichtig, wie viele Entscheider und ausländische ...

