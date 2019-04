Der chinesische Photovoltaik-Hersteller hat in dieser Woche die Markteinführung seiner sehr leichten, glasfreien Solarmodule nach Europa angekündigt. Aufgrund der vielen Nachfragen von Lesern hat pv magazine nochmals weitere Informationen über Sunman zusammengetragen.Der chinesische Photovoltaik-Hersteller Sunman hatte in dieser Woche die Realisierung seines ersten Projekts mit seinen glasfreien Solarmodulen in Deutschland verkündet. Für die Stadtwerke Waldkirch sei eine 245 Kilowatt-Anlage auf dem Dach installiert worden. Dabei sind die mit glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) statt Glas ausgestatteten ...

