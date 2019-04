Schwache Wirtschaftsdaten schocken die Börsen nicht mehr. Die Hoffnung auf ein Ende des Handelsstreits zwischen den USA und China sowie auf eine Brexit-Lösung beflügeln vielmehr die Kurse. Das könnte so weitergehen.

Die Schere geht immer weiter auseinander. Während sich die Prognosen zur weltweiten Konjunktur weiter eintrüben, starten die Aktien durch. Der Dax hat mittlerweile wieder die Marke von 12.000 Punkten erreicht, Dow Jones und Nasdaq notieren fast wieder am All-Time-High. In China hat der führende Shanghai Composite seinen mehrjährigen Abwärtstrend nach oben verlassen.

Die Wirtschaftsauguren bleiben pessimistisch. Nur wenn der Brexit nicht sehr hart werde und es im Handelskonflikt zwischen China und den USA bald eine Lösung gäbe, könne eine Rezession noch vermieden werden, so das Ifo-Institut. Die Auftragseingänge in der Industrie haben zuletzt schwer nachgegeben. Damit sind nicht nur die Aussichten für die Wirtschaft in diesem Jahr mau. Ob die von vielen für nächstes Jahr erwartete Erholung auf ein Wachstum von rund zwei Prozent eintritt, wird immer fraglicher.

Sind die Aktienmärkte deshalb schon wieder viel zu weit gelaufen, steht die Kurserholung auf tönernen Füßen?

Die Börsen haben die aktuell schwache Verfassung der Wirtschaft durchaus berücksichtigt. Wenn man nur auf die führenden Indizes schaut, übersieht man das Ausmaß der Börsenkorrektur, die sich 2018 abspielte. Verantwortlich dafür sind zahlreiche defensive Unternehmen, deren Geschäftsverlauf wenig von allgemeinen Konjunkturschwankungen abhängt. Dieser Effekt ist besonders in den USA ausgeprägt; das zeigt sich vor allem am stabilen Verlauf von Aktien wie Procter & Gamble oder McDonald's, die den Gesamtindex in wackligen Phasen besser aussehen lassen als es der zyklischen Zitterpartie entspricht. Typische Werte mit Eigenleben sind im Dax die Deutsche Telekom sowie die Versorger E.On und RWE. Die stecken noch mitten in der Energiewende, profitieren hier aber seit einiger Zeit vom Wiederanstieg der Strompreise.

Eine besondere Rolle als Dax-Stabilisator spielt zudem ein Unternehmen, das derzeit in den Meldungen kaum auftaucht, obwohl es mit 90 Milliarden Euro Börsenwert nach SAP der wertvollste deutsche Börsenkonzern ist: die neue Linde. Mit mehr als 40 Prozent Kursplus ist Linde die beste Dax-Aktie im Jahresvergleich. Sie ist vor allem viel besser, als zahlreiche Beobachter vor mehr als einem Jahr meinten, als sie die Fusion zwischen Linde und Praxair scharf ...

