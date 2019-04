BERLIN (Dow Jones)--Mitglieder der deutschen Opposition haben auf Begründungen für die von London erbetene Fristverlängerung zum Brexit gedrungen. "Die EU kann Frau May keinen weiteren Blankoscheck ausstellen", sagte Grünen-Europasprecherin Franziska Brantner. "Frau May muss sehr genau sagen, wofür sie eine Fristverlängerung braucht und warum eine Verlängerung bis Ende Juni dafür Sinn macht."

Sollten Premierministerin Theresa May und Oppositionsführer Jeremy Corbyn "nun endlich zur Vernunft kommen" und gemeinsam handeln, dürfe es nicht an der Frist der EU scheitern. Die EU könne aber nicht, wie EU-Ratspräsident Donald Tusk andeute, einen Aufschub von einem Jahr gewähren, ohne dass klar sei, wofür die Zeit genutzt werde. Außerdem müsse sichergestellt werden, dass man am Ende dieser Jahres-Frist nicht wieder mit leeren Händen dastehe. "Deshalb sollte Grundbedingung für eine einjährige Fristverlängerung die Zustimmung des Unterhauses sein, dass im Falle keiner anderweitigen Einigung der bereits ausgehandelte Austrittsvertrag automatisch in Kraft tritt", forderte Brantner. Gebe es zusätzliche Zeit, dann sollte die britische Politik diese nach ihrer Ansicht auch nutzen, um die Bevölkerung erneut zum Brexit zu befragen.

FDP-Generalsekretärin Nicola Beer verlangte ebenfalls klare Aussagen über das Ziel. "Es kann beim Brexit von Seiten der EU kein weiteres Entgegenkommen für nichts und wieder nichts geben", mahnte die Spitzenkandidatin der FDP zur Europawahl. Sonst diskutiere man am Ende über eine Verlängerung der Frist bis zum Sankt-Nimmerleinstag. "Man kann nur über spätere Austrittstermine verhandeln, wenn klar ist, mit welchem Ziel." Deshalb müsse May erklären, wie sie den gordischen Knoten durchschlagen wolle.

Großbritannien müsse sagen, ob es ein Freihandelsabkommen mit der EU wolle, in der Zollunion oder gar im Binnenmarkt bleiben möchte oder ein zweites Referendum anstrebe. Die Gespräche mit Labour seien immerhin ein Ansatz, um einen fraktionsübergreifenden Kompromiss zu finden. Der von May jetzt vorgeschlagene 30. Juni ergebe allerdings keinerlei Sinn. Ein Land, das an der Europawahl teilnimmt, um dann ein paar Tage später möglicherweise doch auszutreten, könne niemandem vermittelt werden.

