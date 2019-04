Der AUD/USD kämpft weiterhin darum ein Wochenhoch zu bilden und so kam es zu einer schnellen Korrektur vom unteren Ende seiner Tagesrange, womit er sich der 0,7100 annäherte. Das Paar ist in Reaktion auf die durchwachsenen US Arbeitsmarktdaten zur 0,7130 gestiegen, da die durchschnittlichen Stundenlöhne mit einem monatlichen Wachstum von 0,1 % und ...

