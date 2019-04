EU: BMW, Daimler und VW haben gegen Wettbewerbsrecht verstoßen

Die Europäische Kommission wirft BMW, Daimler und Volkswagen in ihrer seit September laufenden Untersuchung zur Abgasreinigung den Verstoß gegen Kartellvorschriften vor. Die drei Autohersteller hätten sich in der Zeit von 2006 bis 2014 darauf verständigt, den Wettbewerb bei der Entwicklung von Technologien zur Abgasverringerung bei Diesel- und Benzin-Autos einzuschränken, so die vorläufige Einschätzung der Brüsseler Behörde.

Volkswagen schließt langfristigen Lithium-Liefervertrag

Volkswagen hat einen langfristigen Vertrag mit der chinesischen Ganfeng zur Lieferung von Lithium geschlossen. Der Rohstoffkonzern soll VW und seine Lieferanten in den nächsten zehn Jahren mit Lithium für Batteriezellen versorgen, teilte der DAX-Konzern mit. Zum Auftragsvolumen oder die vereinbarten Liefermengen machte die Volkswagen AG keine Angaben. VW und Ganfeng wollen auch beim Batterierecycling und Feststoffbatterien kooperieren.

ZF Friedrichshafen erhält Großauftrag für Getriebe von BMW

ZF Friedrichshafen hat von BMW einen Großauftrag für Getriebe erhalten. Der Münchener Premiumhersteller habe 8-Gang-Automatikgetriebe geordert, teilte der Stiftungskonzern anlässlich der Jahrespressekonferenz mit. Der Auftrag umfasse auch Hybridgetriebevarianten, so ZF Friedrichshafen. "Der Vertrag stellt den größten Auftrag für die Lieferung von Automatikgetrieben in der Geschichte von ZF dar und bestätigt die Bedeutung der Hybriktechnik", so das Unternehmen. Der Auftragswert liegt laut ZF im zweistelligen Milliarden-Euro-Bereich.

ZF Friedrichshafen verdient 2018 trotz Umsatzplus weniger

ZF Friedrichshafen hat im vergangenen Jahr trotz höherer Umsätze weniger verdient und zudem einen trüben Ausblick auf das laufende Jahr gegeben. Das Marktumfeld bleibe wegen einer Vielzahl von Faktoren angespannt, kündigte der Autozulieferer anlässlich der Jahrespressekonferenz an. 2019 dürften zwar die Erlöse erneut steigen, die bereinigte operative Marge werde aber weiter sinken.

Daimler eröffnet erstes Werk in Russland

Der Autokonzern Daimler hat sein erstes Werk in Russland eröffnet. Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, nahmen an der Eröffnung der Fabrik nahe Moskau der russische Präsident Wladimir Putin sowie Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) teil. Das 250 Millionen Euro teure Werk sei "ein weiterer Baustein unserer Strategie, dort zu produzieren, wo unsere Kunden sind", erklärte Daimler-Chef Dieter Zetsche.

Ford, GM und Toyota wollen Standards für selbstfahrende Autos setzen

Mit Ford, GM und Toyota wollen drei große Automobilhersteller ihre Kräfte bündeln, um Standards für selbstfahrende Autos zu entwickeln. Die drei Konzerne planen - zusammen mit dem Industrie-Standardentwickler SAE International - die Gründung des "Automated Vehicle Safety Consortium". Ziel sei es, einen Sicherheitsrahmen für autonom fahrende Autos zu entwickeln.

Ford wagt wieder einen Neustart in China

Der US-Autobauer Ford wagt angesichts der fallenden Verkaufszahlen erneut einen Neustart in China. Ford will mehr als 30 neue Fahrzeugmodelle in den nächsten drei Jahren im Reich der Mitte auf den Markt bringen, von denen mehr als ein Drittel Elektrofahrzeuge sein sollen. Zudem versprach Ford im Rahmen des Programms "Ford China 2.0" auch in lokales Design, Innovation und Talentförderung zu investieren. Man wolle damit zusichern, dass China im Vergleich zu den USA keine nachrangige Rolle spielt, so der Konzern aus Dearborn im US-Bundesstaat Michigan.

Tesla liefert im ersten Quartal überraschend wenig Autos aus

Der E-Autobauer Tesla hat im ersten Quartal einen höher als erwarteten Liefereinbruch bei den Neuwagen verzeichnet. Wegen Problemen, seinen Hoffnungsträger, das Kompaktfahrzeug Model 3, zum ersten Mal an Kunden in Europa und China auszuhändigen, rutschte der Absatz um 31 Prozent zum Vorquartal ab. Tesla brachte insgesamt 63.000 Autos an die Kunden, Analysten hatten mit 73.500 Fahrzeugen gerechnet. Der niedrigere Absatz könnte laut Tesla das Nettoergebnis im ersten Quartal belasten. Allerdings geht Tesla davon aus, das Quartal mit einem "ausreichendem Bargeldbestand" zu beenden. Firmenchef Elon Musk hatte bereits Anfang März erklärt, man werde wohl im ersten Quartal einen Verlust verzeichnen. Er hoffe, dass der Konzern dann im zweiten Quartal wieder profitabel sein werde.

VW kommt bei US-Käufern im März besser an als der Rest

Deutsche Autobauer haben sich im März meist etwas besser als die Wettbewerber auf dem US-Markt geschlagen. Während die großen US-Hersteller empfindliche Rückgänge hinnehmen mussten, hat insbesondere Volkswagen weiter Fahrt aufgenommen. Mit Blick auf den Gesamtmarkt zeigten sich Analysten angesichts weiterhin möglicher Autozölle oder Grenzschließungen zurückhaltend.

BMW und Microsoft wollen Fertigung mit Partnern stärker vernetzen

BMW und Microsoft wollen künftig die Vernetzung von Produktionsprozessen mit einer neuen Plattform beschleunigen. Mit der sogenannten Open Manufacturing Platform (OMP) sollen neue Lösungen auch mit branchenfremden Unternehmen schneller vorangebracht werden, kündigten der Autohersteller und der US-Softwareanbieter während der Hannover Messe an. Mit der offenen Technologieplattform soll eine branchenübergreifende Community aufgebaut werden.

Deutscher Automarkt schwächt sich im März ab

In Deutschland wurden im März 345.600 Pkw neu zugelassen. Damit sei die Zahl der Neuzulassungen um 1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gefallen, teilte der Branchenverband VDA mit. Der Rückgang wurde dabei von den ausländischen Marken verursacht, die ein Minus um 3 Prozent zu verbuchen hatten. Deutsche Marken inklusive der Konzernmarken kamen auf einen Anstieg von 1 Prozent. Auf Sicht der ersten drei Monate im laufenden Jahr blieben die deutschen Neuzulassungen in etwa unverändert.

Evercore: Traton-IPO-Absage Rückschlag für VW

Evercore ISI bezeichnet den Markt als "perplex" angesichts der VW-Entscheidung, den Börsengang des Lkw-Geschäfts vorerst nicht anzugehen. Nach einer ganzen Reihe von Investorenveranstaltungen in Europa und den USA sei man überzeugt gewesen, dass der Markt für einen teilweisen Traton-Börsengang bereit gewesen sei, so die Analysten. Sie verweisen dazu auf die Kursentwicklung von Volvo von 29 Prozent seit Jahresbeginn. VW hätte es so einrichten können, dass das Volumen des Börsengangs zu einer zufriedenstellenden Bewertung geführt hätte. Vermutlich seien die Porsche-Familien gegen ein IPO gewesen, vermuten die Experten.

Peugeot beschleunigt Pläne für Rückkehr auf US-Markt

Peugeot will seine Rückkehr auf den US-Markt nach fast 30 Jahren Abwesenheit beschleunigen. Der französische Autobauer plant, amerikanischen Autofahrern eine große Bandbreite an Modellen anzubieten, sagte CEO Carlos Tavares dem Wall Street Journal. Innerhalb der nächsten drei bis vier Jahre werde die Peugeot Citroen SA beginnen, eine Reihe von Modellen in die USA und Kanada zu exportieren. Bisher hatte Peugeot dies bis 2026 angepeilt. Der Erwerb von Opel habe eine Rolle bei der Beschleunigung der Pläne gespielt, sagte Tavares. Denn durch den Kauf der früheren General-Motors-Tochter habe Peugeot ein Team von Ingenieuren bekommen, die mit den US-Spezifikationen vertraut seien.

Renault meldet französischer Justiz verdächtige Zahlungen unter Führung von Ghosn

Der französische Autobauer Renault hat der Justiz mehrere verdächtige Zahlungen in Millionenhöhe aus der Zeit unter dem früheren Konzernchef Carlos Ghosn gemeldet. Wie eine mit der Sache vertraute Quelle am Montag der Nachrichtenagentur AFP sagte, wurde die Staatsanwaltschaft in Nanterre am vergangenen Freitag informiert. Diese ermittelt bereits wegen der pompösen Hochzeit des Automanagers auf Schloss Versailles im Oktober 2016.

China setzt Strafzölle für US-Autos weiter aus

China setzt die Strafzölle auf US-Autos und Autoteile als Teil der Bemühungen Pekings zur Lösung des Handelsstreits weiter aus. Der Schritt ziele darauf ab, eine "günstige Atmosphäre" für die bilateralen Handelsgespräche zu schaffen, heißt es in der Erklärung des chinesischen Finanzministeriums. Im Dezember vergangenen Jahres hatten die Chinesen die zusätzlichen Zölle von 25 Prozent für zunächst drei Monate ausgesetzt.

