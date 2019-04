Leipzig (ots) - Die Stadt Halle (Saale) ist bundesweit Spitzenreiter bei Fahrraddiebstählen, gemessen an der Einwohnerzahl. Das geht aus der polizeilichen Kriminalstatistik (BKA) hervor, die das MDR-Magazin "Kripo live" ausgewertet hat. Pro hunderttausend Einwohner wurden in Halle im vergangenen Jahr 1.534 Fahrraddiebstähle zur Anzeige gebracht. Danach folgen Leipzig (1.509 Diebstähle), Münster (1.398) und Magdeburg (1.333).



In absoluten Zahlen gerechnet, ist in Mitteldeutschland Leipzig die Hochburg. Hier wurden 8.781 Fahrraddiebstähle polizeilich registriert. Bundesweit liegt die Messestadt damit auf Platz 3 hinter Berlin und Hamburg. Weitere Schwerpunktstädte in Mitteldeutschland nach absoluten Zahlen sind Halle (3.670 Fahrraddiebstähle), Dresden (3.324), Magdeburg (3.178) und Erfurt (1.249).



Im Vergleich der drei mitteldeutschen Bundesländer wurden 2018 die meisten Räder in Sachsen gestohlen: 18.988. Sachsen-Anhalt mit 12.304 und Thüringen mit 4.231 liegen darunter. In allen drei Ländern ist die Aufklärungsquote überdurchschnittlich hoch. Wurden bundesweit nur 9,3% der Fahrraddiebstähle aufgeklärt, waren es in Sachsen-Anhalt 10,9%, in Sachsen 11,7% und in Thüringen 15,1%.



"Gerade in den Städten sehen wir Probleme in ungenügender Sicherung der Fahrräder und dem ständig wachsenden Wert, den Fahrräder mittlerweile darstellen können", sagte Patrick Martin von der Landespolizeidirektion Thüringen dem MDR-Magazin "Kripo live". Er sieht dringenden Handlungsbedarf bei den Fahrradbesitzern, stabile Schlösser der höchsten Schutzklasse zu verwenden. "In vielen Fällen haben die Beamten kaum Ermittlungsansätze. Das Rad ist weg, Spuren sind am Tatort so gut wie nicht zu finden und Zeugen der Tat gibt es auch nur in den wenigsten Fällen", sagte Andreas von Koß vom Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt. Das mache es schwer, die Fälle aufzuklären. Zudem würden die Diebe die Räder oftmals auch demontieren und die teuren Einzelteile verkaufen.



Am 07.04.2019 berichtet das MDR-Magazin "Kripo live" über den Diebstahl mehrerer Fahrräder in Gera, Thüringen (19:50 Uhr im MDR-Fernsehen).



