Siemens hat Ärger mit der Deutschen Bahn: Laut dieser entspricht die Fertigungsqualität einzelner Wagenkastenrohbauten bei ICE-4-Zügen nicht den vereinbarten Qualitätsanforderungen, was Siemens gemeinsam mit Unterlieferant Bombardier Transportation auch einräumte. Die Abweichung an vereinzelten Schweißnähten sei aber "nicht sicherheitsrelevant", versicherten die Unternehmen. Zudem würden alle jetzt in der Produktion befindlichen Wagenkästen den vereinbarten Qualitätsanforderungen entsprechen. ... (Achim Graf)

