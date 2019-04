Die Aktie von Freenet stemmt sich offensichtlich stets gegen die Erwartungen der institutionellen Analysten. In der Vorwoche ging es mit den Papieren bis am Freitag auf nur noch 18,68 Euro in den Keller, ein Wochenverlust von fast sieben Prozent. Dabei waren die Analysehäuser zu diesem Zeitpunkt äußerst zuversichtlich. Hauck & Aufhäuser etwa hatte kurz zuvor zum Kauf von Freenet geraten, das Kursziel auf 29 Euro festgelegt. In dieser Woche wiederholte sich dieses Spiel, allerdings unter umgekehrten ... (Achim Graf)

