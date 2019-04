Der Richtungsstreit in der bayerischen AfD hat einen neuen Höhepunkt erreicht: Fraktionschef Plenk will aus der Partei austreten - und nach Möglichkeit zur CSU wechseln.

Aus Protest gegen den politischen Kurs der AfD will Landtagsfraktionschef Markus Plenk seinen Posten abgeben, aus der Fraktion und voraussichtlich auch aus der Partei austreten. Binnen zwei Wochen ist dies schon der zweite Austritt aus der Fraktion, die damit von 22 auf nur noch 20 Abgeordnete schrumpft.

"Ich verlasse die AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag", sagte Plenk am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in München. Ob er auch aus der Partei austreten wird, will der 49-Jährige am Wochenende endgültig entscheiden, er betonte aber: "Ich gehe aktuell davon aus." Er würde in dem Fall gern zur CSU und in deren Fraktion wechseln.

Der "Spiegel", der als erstes über Plenks Vorhaben berichtet hatte, zitierte ihn mit den Worten: "Ich habe es satt, die bürgerliche Fassade ...

