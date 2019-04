Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Polytec -2,63% auf 9,25, davor 6 Tage im Plus (13,1% Zuwachs von 8,4 auf 9,5), Kapsch TrafficCom -0,64% auf 31,2, davor 5 Tage im Plus (4,67% Zuwachs von 30 auf 31,4), DWH Deutsche Werte Holding -0,4% auf 4,94, davor 5 Tage ohne Veränderung , UBM 0% auf 38,9, davor 4 Tage im Plus (7,46% Zuwachs von 36,2 auf 38,9), Bawag -0,24% auf 40,8, davor 4 Tage im Plus (4,87% Zuwachs von 39 auf 40,9), AT&S -1,69% auf 16,33, davor 4 Tage im Plus (8,63% Zuwachs von 15,3 auf 16,62), Flughafen Wien +1,47% auf 38, davor 4 Tage im Minus (-2,98% Verlust von 38,6 auf 37,45), Semperit -1,74% auf 13,56, davor 3 Tage im Plus (6,15% Zuwachs von 13 auf 13,8), Immofinanz +0,6% auf 21,97, davor 3 Tage im Minus (-2,15% Verlust von 22,32 auf 21,84). Folgende Titel haben den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...