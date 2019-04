Zürich - Die Schweizer Börse hat die erste Handelswoche im April uneinheitlich beendet. Zwar resultierte beim Leitindex SMI durch Dividendenabschläge am Freitag ein kleines Minus, die übrigen Indizes wiesen jedoch zumeist kleine Pluszeichen auf. Die Stimmung sei Dank der Hoffnung auf eine baldige Beilegung des Handelsstreits der USA mit China recht gut gewesen, sagten Händler. Die Brexit-Unsicherheit verhindere aber neue Hochs.

"Wir stehen kurz davor, einen Deal zu machen", hatte Donald Trump am Donnerstagabend bei einem Treffen mit dem chinesischen Vizeministerpräsidenten Liu He in Washington gesagt. Beruhigung kam auch von der Makro-Seite. Die Zahl der US-Jobs ausserhalb der Landwirtschaft stieg etwas stärker als erwartet und die Stundenlöhne legten nur leicht zu. Das zeige, dass ein Wirtschaftsabschwung nicht unmittelbar bevorstehe, hiess es in Kommentaren. Auch der Kurs des Fed, im laufenden Jahr auf eine weitere Zinsanhebung zu verzichten, dürfte dadurch nicht berührt werden.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,24 Prozent tiefer auf 9'541,15 Punkten. Der dividendenkorrigierte SMIC stieg jedoch um 0,14 Prozent. Gegenüber dem Vorwochenschluss legte der SMI um 0,7 Prozent zu. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gab mit -0,08 Prozent leicht auf 1'474,81 Stellen ab und der dividendenbereinigte breite Swiss Performance Index (SPI) gewann wiederum 0,26 Prozent auf 11'385,65 ...

