Der US-Anthropologe Jeffrey Johnson erforscht seit Jahrzehnten die Prinzipien von Teams. Er ist überzeugt: Jede Gruppe braucht einen Alleinunterhalter, der die Moral hochhält.

WirtschaftsWoche: Professor Johnson, Sie sagen: Teams brauchen Clowns. Ich selbst bin kein Alleinunterhalter. Tauge ich also nicht zum Teammitglied?Jeffrey Johnson: So weit würde ich nicht gehen. Dann muss Ihr Vorgesetzter eben einen anderen Clown finden.

Warum?Wenn ein Team über einen längeren Zeitraum harmonisch zusammenarbeiten will, braucht es verschiedene Rollen. Eine davon ist der Alleinunterhalter.

Zu diesem Ergebnis sind Sie in Ihren Feldstudien in der Antarktis gelangt. Was zieht einen Anthropologen aus Florida zum Südpol?Ich suchte einen Ort, an dem ich eine kleine Gruppe von Menschen über einen längeren Zeitraum beobachten konnte - und ein ehemaliger Kollege empfahl mir die Amundsen-Scott-Südpolstation. Dort arbeiten Wissenschaftler monatelang isoliert auf engstem Raum zusammen.

Ein ziemlich ungewöhnliches Forschungsprojekt.Finden Sie? Unser Fachgebiet widmet sich der Wissenschaft vom Menschen. Deshalb interessiere ich mich selbstverständlich dafür, wie Individuen in einer Gemeinschaft interagieren. Als ich 1979 meine Doktorarbeit schrieb, beobachtete ich eine Reihe von Lachsfischern in Alaska. Schon damals fiel mir auf, dass Gruppen gewissermaßen automatisch informelle ...

