Der US-amerikanische Ökonom David Malpass ist erwartungsgemäß zum neuen Präsidenten der Weltbank ernannt worden. Das teilte die Bank am Freitag in Washington mit. Er folgt auf Jim Yong Kim, der im Januar überraschend sein Amt zur Verfügung gestellt hatte. Die Amtszeit von Malpass beträgt fünf Jahre. Er war der einzige Kandidat für das Amt.

Malpass wird in der nächsten Woche bei der Frühjahrstagung von Internationalem Währungsfonds und Weltbank in Washington erstmals in neuer Funktion vor ein breites Publikum aus aller Welt treten.

Malpass gilt als Vertrauter von US-Finanzminister Steven Mnuchin und hat den Segen von Präsident Donald Trump. Der frühere Investmentbanker hat bereits für die Präsidenten Ronald Reagan und George H.W. Bush in unterschiedlichen Funktionen Regierungsgeschäfte erledigt. Im Finanzministerium Trumps verhandelte er unter anderem über eine Kapitalerhöhung der Weltbank mit./dm/DP/fba

AXC0242 2019-04-05/19:16