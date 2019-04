Die britische Labour-Opposition hat sich enttäuscht vom bisherigen Verlauf der Gespräche mit der Regierung über einen Ausweg aus der Brexit-Sackgasse gezeigt. "Wir wollen, dass die Gespräche weitergehen", sagte Labour-Brexit-Experte Keir Starmer am Freitagabend in einem Interview der BBC. Dazu sei es aber notwendig, dass die Regierung zu Kompromissen bereit sei. "Bisher schlägt die Regierung keinerlei Veränderungen an dem Deal vor. Genauer gesagt, erwägt sie keinerlei Veränderungen am Wortlaut der Politischen Erklärung", fügte Starmer hinzu.

Die britische Premierministerin Theresa May hatte sich Anfang der Woche an die Opposition gewandt und Kompromisse bei ihrem inzwischen drei Mal vom Parlament abgelehnten Brexit-Deal angeboten. Der besteht neben dem Vertrag über den Austritt aus einem Dokument über die künftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU. Änderungen am Vertragstext schließt Brüssel aus. Anders ist das bei der Politischen Erklärung.

Ein klarer Plan, wie es weitergehen soll, gilt als Voraussetzung für eine Zustimmung der EU-Staats- und Regierungschefs zu einer Verlängerung der Brexit-Frist. Die läuft sonst am 12. April ab. May beantragte am Freitag in einem Schreiben an EU-Ratschef Donald Tusk einen Aufschub bis zum 30. Juni. Tusk plädierte dagegen für eine flexible Verlängerung der Austrittsfrist um bis zu zwölf Monate. Die Entscheidung dürfte am Mittwoch bei einem EU-Sondergipfel fallen.

Für den Fall, dass die Gespräche mit der Opposition nicht zu einer Lösung führen, kündigte May eine weitere Runde von Abstimmungen im Parlament über "klare Optionen" an. An das Ergebnis werde sich die Regierung halten, sofern die Opposition das auch tue./cmy/DP/fba

