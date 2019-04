Zum Auftakt des 28. Spieltags in der 2. Bundesliga haben Arminia Bielefeld und Jahn Regensburg jeweils Heimsiege gefeiert. Bielefeld gewann am Abend 2:1 gegen Erzgebirge Aue, Regensburg bezwang ebenfalls mit einem 2:1 den VfL Bochum.



Aue hatte in Bielefeld eigentlich kaum Tormöglichkeiten, Florian Krüger sorgte erst in der 89. Minute mit einem Anschlusstreffer aus dem Nichts in den letzten Sekunden nochmal für Spannung. Vorher hatte Bielefeld nach Treffern von Andreas Voglsammer (6.) und Fabian Klos (78. Minute) unangefochten geführt. In der Tabelle ist Regensburg auf Rang acht, direkt dahinter Bielefeld und Bochum. Aue ist auf Platz 13.