In Berlin will eine Initiative Vermieter enteignen. Auf die Stadt kämen Entschädigungen in Milliardenhöhe zu. Aktivisten und Berliner Senat rechnen unterschiedlich - je nach politischem Interesse.

Den privaten Großvermietern in Berlin soll es an den Kragen gehen. Eine Initiative sammelt jetzt Unterschriften für einen Volksentscheid, um Mietwohnungen zu verstaatlichen. Eigentümer, die 3000 Wohnungen und mehr halten, sollen ihre Mietshäuser abgeben. Damit stehen 243.000 Wohnungen von Deutsche Wohnen, Vonovia & Co. im Feuer. Die beiden börsennotierten Immobilienkonzerne hielten Ende vergangenen Jahres in Berlin zusammen 155.500 Wohnungen. Insgesamt zehn private Eigentümer mit mehr als 3000 Wohnungen müssten ihre Mietshäuser an die Stadt abgeben.

Der Berliner Senat rechnet mit Entschädigungen von 28,8 bis 36 Milliarden Euro. Die Zahlen stehen in einem Gutachten, das der Senat für Stadtentwicklung und Wohnen in Auftrag gegeben hat. Danach sind die Immobilien von Deutsche Wohnen 15,2 Milliarden Euro und von Vonovia 6,5 Milliarden Euro wert.

Das Gutachten übernahm die Bewertung der Immobilien aus den Geschäftsberichten der Unternehmen. Soweit die Eigentümer keine Zahlen veröffentlicht haben, setzte der Gutachter einen durchschnittlichen Quadratmeterpreis von rund 2600 Euro an. Die Zahl ist aus dem Bericht des Berliner Gutachterausschusses für 2017. Für den Preisauftrieb im vergangenen Jahr wurden pauschal zehn Prozent auf den Quadratmeterpreis draufgeschlagen.

Ergebnis: maximal 36 Milliarden Euro für die Entschädigung. Von allen Immobilienwerten zog der Gutachter 20 Prozent ab. Dieser Abschlag setzt sich wie folgt zusammen: Ein Rabatt für Paketverkäufe von Wohnungen und ein Abzug für den Teil des Wertzuwachses, der nichts mit den Investitionen der Eigentümer in die Immobilien, zu tun hat. Am Ende blieben 28,8 Milliarden Euro.Die Initiative ...

