Der Ölpreis entkoppelt sich von der Konjunktur - im Zentrum steht das wacklige Bündnis zwischen der Opec und Förderländern wie Russland.

Das gab es in der jüngeren Geschichte der Opec eher selten: Das Ölkartell hat sein Halbjahrestreffen abgesagt. Eigentlich wollte man am 17. April über die künftigen Fördermengen beraten, diese Debatte ist nun vorsichtshalber auf Juni verschoben. Der Grund: Die Organisation will verhindern, dass ein offener Streit über die Strategie ausbricht - und die Preise drückt.

Zuletzt hatten die Ölstaaten um Saudi-Arabien im Zweckbündnis mit Nicht-Opec-Staaten wie Russland ("Opec Plus") durchaus erfolgreich die Erosion ihrer Gestaltungsmacht gestoppt. Die Staaten fuhren ihre Fördermenge abgestimmt um insgesamt 1,2 Millionen Barrel pro Tag herunter; der Deal gilt bis Juni 2019. Im März lag die Opec-Produktion auf dem tiefsten Stand seit Februar 2015. Der Ölpreis ist auf knapp 70 Dollar je Barrel gestiegen. Die Sorte Brent etwa hat sich seit Jahresbeginn um 27 Prozent verteuert.

Trotzdem zeigen sich immer tiefere Risse in der geschäftlichen Zweckehe. "Das Opec-Plus-Bündnis könnte bald zerbrechen. Die ...

