Es ist nun etwas mehr als zwei Jahre her, dass Apple (WKN:865985) seinen juristischen Krieg gegen Qualcomm (WKN:883121) eröffnete, der weiter eskalierte und sich auf Gerichte in der ganzen Welt ausbreitete. Im Mittelpunkt der ersten Verfahren standen Rabatte in Höhe von einer Milliarde US-Dollar, die Qualcomm Apple schuldete und die effektiv als Lizenzgebührenermäßigung dienten. Qualcomm hatte die Zahlung dieser Rabatte eingestellt, nachdem Apple mit den Kartellbehörden in zahlreichen Ländern zusammengearbeitet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...