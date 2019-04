Die Aktie von Fresenius (WKN: 578560) gehört in diesem Jahr definitiv zu den interessanten Börsengeschichten. Startete das Papier in das neue Jahr lediglich auf einem Kursniveau von 43,18 Euro, so finden wir die Aktie gegenwärtig bei 52,42 Euro wieder. Das entspricht letztlich einem steilen Kursplus von 21 % innerhalb der ersten drei Monate. Doch was könnten die Gründe für diese rasante Rallye sein - und wird die Rallye auch in den kommenden Wochen und Monaten noch weitergehen? Spannende Fragen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...