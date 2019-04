Niederösterreich kündigt den Start einer Förderaktion für Ladeinfrastruktur in bestehenden Wohnbauten an. Das Land werde für Genossenschaften, Bauträger und ausführende Unternehmen ein kostenloses Darlehen zur Verfügung stellen, heißt es. So sollen 20 Projekte umgesetzt werden. Insgesamt will das Bundesland 300.000 Euro in die Maßnahme investieren. Sie ist nur eine von mehreren für Niederösterreich ...

