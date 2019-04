Auch der anerkannte Datenhai Mark Zuckerberg kann Ideen haben, die im Interesse der Allgemeinheit sind. Seine nicht ganz uneigennützige Forderung nach weltweit gleichen Regeln für das Internet ist so eine. Fünf Grundsätze, die ein globaler Regelkatalog für das Internet erfüllen sollte.

1. Nutzer müssen jederzeit die Hoheit über ihre Daten behalten.

Dass wir Suchmaschinen, soziale Netzwerke oder Dating-Apps kostenlos nutzen, den Anbietern dafür aber tiefe Einblicke in unseren Alltag, unsere Gewohnheiten und Überzeugungen gewähren, setzt eine gefährliche Spirale in Gang: Je genauer die Unternehmen uns kennen, desto besser können sie ihre Dienste auf uns zuschneiden - und desto schwerer fällt es uns, zu einem anderen Anbieter zu wechseln. Alternativen werden so seltener, Monopole mächtiger. Die europäische Datenschutz-Grundverordnung untersagt Unternehmen zwar, ohne ausdrückliche Zustimmung ihrer Kunden Daten zu sammeln.Das aber kann nur ein erster Schritt sein. Die Firmen sollten besser begründen, was sie mit den Daten vorhaben - und uns die Möglichkeit geben, die Freigabe bestimmter Daten an einen konkreten Zweck zu knüpfen. Ellenlange AGBs, die Internetdienste uns nach dem Motto "ganz oder gar nicht" vorlegen, dürfen nicht länger erlaubt sein: Wozu bitte schön muss eine Taschenlampen-App auf den Kalender im Smartphone zugreifen?

Es ist in Ordnung, dass Unternehmen sich um die Daten ihrer Kunden bemühen. Aber das letzte Wort darüber, wozu sie diese verwenden, muss der Nutzer haben. Wer sich entschließt, im Internet Privates und Persönliches zu teilen, muss die Gewähr dafür haben, dass diese Informationen nicht an dubiose Dienstleister verkauft werden, die diese dann zu Profilen verknüpfen, um passgenaue Werbung zu platzieren oder auch die Tarife für Krankenkassen oder Kredite zugunsten des Anbieters zuzuschneiden. Die Daten heimlich weiterzugeben oder zu verarbeiten ist ebenfalls unzulässig. Wenn jemand seine Daten zurückhaben möchte, muss das einfach möglich sein. Unternehmen, die dennoch Daten behalten oder sie anders verwenden als vereinbart, machen sich strafbar.

2. Jede Kommunikation muss verschlüsselt und nachverfolgbar sein.

Als Militärforscher das Internet in den Sechzigerjahren erfanden, ahnten sie nicht, zu welch universeller Infrastruktur für Kommunikation, Handel, Unterhaltung oder industrieller Produktion sich ihr Netz einmal entwickeln würde. Die Militärs glaubten, als rein dienstliches Werkzeug sei das Internet in den Kasernen und hinter Stacheldraht ausreichend geschützt. Das rächt sich heute. Denn so fehlen noch immer grundlegende Sicherheitsmechanismen wie etwa die obligatorische Verschlüsselung jedes Datenaustauschs. Genauso wenig ist der Weg durchs Netz verlässlich gegen Manipulation geschützt.

Staaten wie Russland oder China haben schon gezeigt, dass sie den weltweiten Datenverkehr zumindest zeitweise über ihre eigenen Server leiten und analysieren können. Für private Nutzer hingegen ist es schon schwierig, sich vor gewöhnlichen Kriminellen zu schützen: Ob sich hinter der Webadresse eines Onlineshops ein Händler verbirgt oder ein Hacker, der Kreditkartendaten und Passwörter abfängt; ob sich beim Webbanking wirklich ein Kunde ...

