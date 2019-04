Der Leipziger Leihradanbieter Nextbike schließt eine Integration von E-Scootern auf der eigenen Plattform nicht aus. "Wir beobachten die Entwicklung interessiert", sagte eine Sprecherin auf Anfrage. Es sei kein Problem, die Roller schnell in das eigene Angebot einzubinden. "Wenn man damit ein paar Leute mehr dazu bringen kann, das eigene Auto stehen zu lassen, ist das ja per se keine schlechte Entwicklung."

Bislang ist Nextbike vor allem als Marktführer bei Leihrädern in Deutschland bekannt. Die hart umkämpfte Branche, in der neben der Deutschen Bahn auch Unternehmen wie Uber sowie chinesische Start-ups mitmischen, könnte durch elektrische Tretroller in diesem Jahr weitere Konkurrenz bekommen. Das Kabinett beschloss am Mittwoch eine Verordnung mit Regeln für den Einsatz der Gefährte. Am Freitag sprachen sich auch die Verkehrsminister der Länder für eine rasche Zulassung aus.

Derweil suchen mehrere holländische Anbieter mit einem Abo-Modell eine Nische im Markt. Gegen einen monatlichen Festpreis kann man bei den Unternehmen Swapfiets und VanMoof Räder so lange man will nutzen als wären sie die eigenen. Die Start-ups bieten auch einen Reparaturservice, sodass man sich im Falle eines Schadens nicht selbst darum kümmern muss./maa/DP/zb

AXC0002 2019-04-06/13:09