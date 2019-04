Frauen kommen in der Topetage der deutschen Wirtschaft einer Studie zufolge nur langsam voran. Ein wichtiger Grund: An der Besetzung der Vorstandsposten seien fast ausschließlich Männer beteiligt, obwohl inzwischen im Schnitt 30 Prozent der Aufsichtsratsmitglieder weiblich seien, heißt es in einer Untersuchung der gemeinnützigen Allbright Stiftung. Demnach lag der Frauenanteil in der Führungsetage der 160 Unternehmen der Dax-Indexfamilie zum 1. Februar bei 8,8 Prozent (September 2018: 8,0 Prozent).

Der Studie zufolge sind in den zuständigen Aufsichtsratsausschüssen, die maßgeblich für die Besetzung von Vorstandsposten sind, Frauen bislang nur mit 16,8 Prozent vertreten. Zudem seien die Vorsitzenden des Kontrollgremiums - eine Schlüsselfigur im Besetzungsprozess - fast ausschließlich Männer. Im Ergebnis bestünden die Vorstände aus gut 91 Prozent Männern, die sich sehr ähnlich seien, so die These der Studie. Ausgewertet wurden die Unternehmen, die in den Börsenindizes Dax, MDax und SDax notiert sind.

Die deutsch-schwedische Stiftung setzt sich für mehr Frauen und Diversität in den Führungspositionen der Wirtschaft ein./mar/DP/zb

