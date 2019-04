Selten war die Angst vor einer Spaltung der EU durch China so groß wie heute. Dabei zeigt sich ausgerechnet in Osteuropa, dass der Versuch größtenteils gescheitert ist - vor allem in Polen.

Bei Bogdan Góralczyk hat der Trick mit der Landkarte noch funktioniert. Góralczyk, bis vor einigen Jahren polnischer Botschafter für diverse asiatische Länder von Myanmar bis Thailand, sagt: "Unsere Ostpolitik reicht leider immer nur bis zum Kreml. Dabei ist Polen geografisch prädestiniert für eine Partnerschaft mit China." Schließlich ende die neue Seidenstraße, Chinas großes Infrastrukturprojekt für den Handel mit Europa, "mitten in Polen".

Tatsächlich verhießen es die Karten chinesischer Denkfabriken und Transportunternehmen genau so: Ganz rechts Chongqing und Chengdu, die großen Handelszentren im Inland, ganz links endeten alle Wege, offenbar unvermeidlich, im polnischen Lodz. Nur gab es von dieser Karte diverse Varianten: Mal war das Ziel Brest, mal Leipzig, Duisburg oder Rotterdam. Je nach dem, welchen europäischen Staat die Chinesen gerade überzeugen wollten.

Das Projekt läuft, aber ohne China

Mit Erfolg: Nicht nur beim Exbotschafter Góralczyk, sondern in großen Teilen der politischen Elite Süd- und Osteuropas hat Pekings Show damals verfangen. 2012 etwa empfing man den chinesischen Premier Wen Jiabao in Warschau, um mit ihm das Forum namens 16+1 zu gründen. In der Gruppe kommen seither 16 Staaten Osteuropas, darunter 11 EU-Mitglieder, mit China zusammen. Kurz darauf legte die Regierung in Warschau nach, trat 2013 als erstes EU-Land der Seidenstraßen-Initiative bei. Nach Griechenland folgte zuletzt auch Italien - als erstes Gründungsmitglied der EU.

Es scheint immer offensichtlicher, dass China dabei ist, mit seiner Seidenstraße den Kontinent zu kapern. Selten war die Angst vor einer Spaltung der EU durch China so groß wie heute. Wenn sich in der kommenden Woche zuerst die Staats- und Regierungschefs Europas mit der chinesischen Parteiführung treffen und kurz darauf das 16+1-Format zusammenkommt, dürfte das als ein neuerlicher Kulminationspunkt der chinesischen Einflussnahme in Europa wahrgenommen werden.

Dabei zeigt sich ausgerechnet dort, wo die Offenheit gegenüber der Volksrepublik lange Zeit besonders groß war, dass diese Panik kaum noch berechtigt ist. Ja, dass Chinas Einflussnahme sich zunehmend in den politischen Erklärungen erschöpft.

Es ist kaum ein Jahrzehnt her, da sah die polnische Stadt Lodz aus wie ein klarer Verlierer der Wende. Lodz war einst ein Zentrum der Braunkohle und der Textilindustrie ...

