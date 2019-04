Antworten auf die zentralen Fragen für die Entwicklung Afrikas hat die Welthungerhilfe nicht zu bieten. Aber dass Deutschland zu wenig dafür ausgibt, meint der Verein zu wissen. Wer finanziert ihn eigentlich?

"Viel Geld, aber nicht genug." Der Satz aus einem Blog-Beitrag der Welthungerhilfe-Mitarbeiterin Marion Aberle ist die kondensierte Zusammenfassung des am Donnerstag präsentierten Berichts "Compass 2019" von Welthungerhilfe und Terre des Hommes. Er handelt nach eigenem Anspruch von der "Wirklichkeit der deutschen Entwicklungspolitik". Doch man lernt daraus wenig über die deutsche Politik und so gut wie gar nichts über die Entwicklung in Afrika, sondern eigentlich vor allem über die Berichter selbst. Der Bericht ist ein leider repräsentatives Dokument für die verdeckte aber strukturelle Selbstbezüglichkeit der professionellen Entwicklungshilfe.

"Deutschland verfehlt Entwicklungshilfeziel" ist der Beitrag der Mitautorin Aberle überschrieben. Die vorgeworfene Verfehlung bezieht sich auf die ODA-Quote, die im Zentrum des Berichts steht: Im Rahmen der Vereinten Nationen haben sich 1972 die OECD-Staaten inklusive Deutschland vorgenommen, 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens für "Official Development Assistance" aufzuwenden. Damals nannte man noch Entwicklungshilfe, was heute "Entwicklungszusammenarbeit" genannt wird. Im Gegensatz zur Nato-Vorgabe, zwei Prozent des BIP für Verteidigung auszugeben, hat die Bundesregierung die ODA-Quote mit 0,67 Prozent (absolut: 22,18 Milliarden Euro) allerdings nur knapp unterlaufen. Es gibt - Stand 2017 - überhaupt nur fünf OECD-Staaten, die eine höhere als die deutsche ODA-Quote aufweisen (Großbritannien, Dänemark, Luxemburg, Norwegen und Schweden). Andere, auch wohlhabendere Staaten, wie die USA, Kanada, Finnland geben sehr viel weniger für Entwicklungszusammenarbeit aus als Deutschland.

Weil die Zuwendungen stagnierten, fordert Mathias Mogge, Generalsekretär der Welthungerhilfe " deshalb einen finanziellen Stufenplan für die kommenden Jahre, um die Lebensbedingungen von benachteiligten Familien insbesondere auf dem Land langfristig zu verbessern." Was er nicht sagt, aber für ihn und alle in der Entwicklungshilfe hauptamtlich Tätigen gilt: Ein solcher langfristiger Stufenplan würde auch die Finanzlage der Hilfsorganisationen - und ihrer Mitarbeiter - langfristig und planbar verbessern.

Um nicht falsch verstanden zu werden: Niemand wird Mitarbeiter einer Entwicklungshilfeorganisation mit dem Ziel, persönlich reich zu werden. Aber die eigene Existenz zu sichern, dürfte für jegliche Organisation und vor allem für jeden, der von ihr fest angestellt ist, durchaus ein nachvollziehbares und selbstverständliches Ziel sein ...

