Gendergerechte Sprache? Finden viele schrecklich. Dabei gibt es auch aus ökonomischer Sicht Argumente für eine behutsame Wortwahl. Denn wie wir sprechen, ändert erst das Denken, dann das Handeln.

Vor ein paar Wochen gab Bundesfamilienministerin Franziska Giffey der WirtschaftsWoche ein Interview, das Klischees bediente: Statt nur von Krankenpflegern und Erziehern zu sprechen, redete sie über "Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen" und über "Erzieher und Erzieherinnen". Es war mein Job, aus der Aufzeichnung einen druckbaren Text zu machen, und ich gebe zu: Ich hätte gern gekürzt. Das sogenannte "Binnen-I" halte ich für verzichtbar, Gendersternchen ebenfalls. 60 Prozent der Deutschen sehen es ähnlich, das ergab gerade eine aktuelle Umfrage. Wenn andere so sprechen oder schreiben - nichts dagegen. Ich mache dabei nicht mit. Trotzdem halte ich viel davon, den eigenen Sprachgebrauch gelegentlich mal einem Gender-TÜV zu unterziehen. Wie wir sprechen, ändert erst das Denken, dann das Handeln, auch in der Wirtschaft und in der Politik.

