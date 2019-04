5,1 Milliarden Euro schickten hier lebende Migranten 2018 in ihre Heimat. Vielen Familien helfen Geldtransfers aus der Armut, doch längst nicht alle ökonomischen Effekte sind so positiv.

Als Mehret Haile im Alter von neun Jahren mit ihrem Vater nach Deutschland kam, tobte in Äthiopien ein Bürgerkrieg. Beide erhielten Asyl. Später studierte sie Ernährungswissenschaften, nahm einen Job in der Entwicklungszusammenarbeit an und begann, Geld in ihr Heimatland zu schicken: Fast drei Jahrzehnte nach ihrer Flucht ermöglichte sie ihrer Nichte den Schulbesuch und ihrer Mutter die Sanierung des Elternhauses.

Viele Migranten weltweit schicken Geld in ihre Heimatstaaten. Allein aus Deutschland floss 2018 die Rekordsumme von 5,1 Milliarden Euro ab. Die Bundesbank hat die Geldströme jetzt für die WirtschaftsWoche näher analysiert. Demnach transferierten in Deutschland lebende Migranten das meiste Geld in die Türkei, 2018 rund 822 Millionen Euro. Dieser Wert ist im Zeitverlauf nahezu konstant.

Die Überweisungen in andere Zielländer haben hingegen stark zugenommen. Nach Rumänien haben sie sich binnen drei Jahren auf 395 Millionen Euro verdreifacht. Transfers ins Bürgerkriegsland Syrien haben sich im gleichen Zeitraum von 18 auf 189 Millionen Euro mehr als verzehnfacht.

Auch weltweit erreichen die Heimatüberweisungen immer neue Höhen. Im vergangenen Jahr schickten Arbeitsmigranten nach ersten Schätzungen der Weltbank, die Meldungen von Zentralbanken an den Internationalen Währungsfonds auswertet, rund 625 Milliarden Dollar (510 Milliarden Euro) um den Globus. Davon flossen 528 Milliarden Dollar in Entwicklungsländer, eine Summe, die die ausländischen Direktinvestitionen dort übertrifft.

Tatsächlich dürfte sie, informelle Transfers eingerechnet, noch wesentlich höher sein. Zum Vergleich: An staatlicher Entwicklungshilfe stellten die Industriestaaten zuletzt 160 Milliarden Dollar pro Jahr zur Verfügung.

Was aber bedeutet das volkswirtschaftlich? In vielen Entwicklungsländern sind die Überweisungen aus der Ferne ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. In Kirgisien machen sie der Weltbank zufolge 35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus, in Tadschikistan 32 Prozent und Nepal 30 Prozent.

Private ...

