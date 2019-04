Migranten schicken immer höhere Summen in ihre Heimatländer. Dafür nehmen sie im Schnitt sieben Prozent Gebühr in Kauf. Ein Tag in einer Filiale des Marktführers Western Union zeigt, warum.

Das Rattern der Geldzählmaschine ist der Sound ihres Lebens. In einem blau gepunkteten Kleid nimmt Enilda Luciano hinter Sicherheitsglas Geldscheine in Empfang, meist Fünfzig-Euro-Scheine. Seit sieben Jahren arbeitet die Einwanderin aus der Dominikanischen Republik mit den kinnlangen, schwarzen Haaren und dem heiteren Gemüt für Western Union, den größten Geldversender der Welt.

Die Geschäftsstelle in der Frankfurter Innenstadt ist einer von 550.000 Standorten des Unternehmens aus Denver weltweit, 15 Mal mehr, als McDonalds Filialen hat. Hier treffen Migranten auf Migranten, vor und hinter den Schaltern. Ihr Ziel: Die Familien in der Heimat zu unterstützen.

Als Enilda Luciano am Morgen die Filiale mit den gelben Firmenlettern auf schwarzem Grund öffnet, warten die ersten Kunden bereits vor der Tür. Drinnen bereitet die 52-Jährige ihren Arbeitsplatz vor, einer sorgsam einstudierten Choreographie folgend: Klimaanlage einschalten, Computer hochfahren, im Drucker Papier nachlegen, Schubladenfächer für Scheine und Münzen öffnen, die Jalousie mit schwarzer Schrift auf weißem Untergrund - "Dieser Schalter ist momentan geschlossen" - hochziehen. Gleich zu Beginn hat sie noch einen Plastikaufsteller vor der Eingangstür platziert: "Hier Bargeld senden und erhalten".

Western Union lockt tatsächlich Kunden mit dem Angebot, gegen Gebühr Bargeld rund um den Globus zu schicken. Sieben Prozent müssen sie bei Heimatüberweisungen im Durchschnitt drauflegen, hat die Weltbank errechnet. Und das in Zeiten, in denen das Smartphone jeden Bereich des persönlichen Lebens erobert und alle Welt von einer Zukunft ohne Cash spricht.

Überweisungen ins Ausland scheitern oft an der Hausbank oder dauern ewig. Viele Menschen haben nicht mal ein Bankkonto. Deshalb ist Bargeld so wichtig - und das Geschäft mit Geldtransfers für Western Union so lukrativ.

Zehnstelliger Zahlencode reicht

"Buen dia!" Auf Spanisch begrüßt Enilda Luciano einen jungen Mann mit kurzgeschorenem Haar, Jeansjacke und weiblicher Begleitung. Sprachkenntnisse sind ihr großer Trumpf, sie wird sie an diesem Tag noch etliche Male brauchen. Viele Kunden sprechen nur gebrochen Deutsch, sind unsicher. Enilda Luciano gibt ihnen ein Gefühl von Heimat und Vertrauen. Auch, weil sie fließend Deutsch, Englisch, Spanisch und Portugiesisch spricht.

"Wohin geht das Geld?"

"Nach Kuba."

Sie nimmt die Scheine im Empfang, lässt sie durch die Geldzählmaschine rattern und füllt ein Din-A4-Formular aus. Alles hat seine Ordnung, das schon, aber es geht nicht steif und förmlich zu wie in gewöhnlichen Bankfilialen. Enilda Lucianos Finger fliegen über die Tastatur, und jenseits des Glases eine lästige Fliege durch ...

