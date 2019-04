Baierbrunn (ots) - Schauspielerin Karin Gregorek ("Um Himmels Willen") ist eher zufällig zu ihrem Beruf gekommen. Als junge Frau hatte sie gar keine richtige Vorstellung von der Schauspielerei: "Ich wusste gerade mal, was ein Schauspieler ist", schilderte die 77-Jährige dem Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber". "Als eine Freundin zum Vorsprechen an die Schauspielschule nach Berlin fuhr, bin ich einfach mitgekommen. Ich wurde angenommen, meine Freundin nicht." Bei ihren Eltern kam der neue Berufswunsch alles andere als gut an: "Meine Mutter fand: 'Jetzt ist sie völlig verrückt geworden!'"



Als Schwester Felicitas in der ARD-Serie "Um Himmels Willen ist sie seit 2002 zu sehen. Mit ein Grund für ihre Zusage sei damals die Ordenstracht gewesen: "Ich dachte, das geht dann in der Maske und Garderobe schneller", sagte sie. "Das hat sich als Irrtum erwiesen, wir Nonnen werden natürlich trotzdem gründlich geschminkt." Und obwohl sie als Schwester Felicitas in der Serie Habit trage, werden sie dennoch auf der Straße oft erkannt. "Es ist merkwürdig."



