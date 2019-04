In einem Nachtclub im nordrhein-westfälischen Moers hat ein 46-jähriger Mann am Samstagabend zwei Frauen mit einem Messer angegriffen und dabei eine 38-Jährige getötet. Der Mann hatte nach einem Streit mit seiner 31-jährigen ehemaligen Lebensgefährtin auf diese und die ebenfalls anwesende 38-Jährige eingestochen, teilte die Polizei am Sonntag mit.



Beide Opfer konnten sich in einen nahe gelegenen Imbiss flüchten und wurden nach notärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus gebracht, wo die 38-Jährige trotz sofort eingeleiteter Notoperation verstarb. Die 31-Jährige verblieb mit schweren Verletzungen stationär im Krankenhaus. Der Tatverdächtige konnte vom Tatort flüchten, wurde jedoch wenig später festgenommen. Ein Haftbefehl wurde beim zuständigen Amtsgericht beantragt.



Eine Mordkommission der Polizei Duisburg übernahm die Ermittlungen.