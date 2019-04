Finanztechnologie und E-Commerce sind zwei der größten Megatrends, die 2019 weiter an Fahrt gewinnen. Einer der am meisten beobachteten neuen Akteure auf diesem Gebiet ist Stone Co (WKN:A2N7XN), das brasilianische Fintech-Unternehmen, das von dem berühmten CEO von Berkshire Hathaway (WKN:854075) (WKN:A0YJQ2) CEO Warren Buffett unterstützt wird. Erst im Oktober 2018 ging Stone Co an die Börse, und nachdem die Aktie in den Monaten danach um mehr als 40 % gefallen war, fand sie wieder in die Spur und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...