Short-Investments, also Leerverkäufe, mit denen Anleger an fallenden Kursen verdienen, sind als gemanagte Fonds verfügbar. Doch die Unterschiede sind groß. Was solche Fonds und ETFs bringen und wo ihre Risiken liegen.

Die Vorstellung klingt verlockend: Egal, in welche Richtung sich die Aktienmärkte bewegen, mit dem Setzen auf den jeweiligen Trend können Anleger zu jeder Zeit Gewinne machen. Aber was theoretisch auf jeden Fall zu klappen scheint, erweist sich in der Praxis als kompliziert. Nur wenige Aktienfonds, die diesen Anlagestil verfolgen, können damit dauerhaft Erfolge vorweisen.Die einseitige, althergebrachte und gebräuchlichste Anlagestrategie, auf steigende Kurse zu spekulieren, kann im aktuellen, eher schwierigen Börsenumfeld kaum die in sie gesetzten Erwartungen erfüllen. Grundsätzlich sind Aktienmärkte durch ein ständiges Auf und Ab charakterisiert. Angesichts des drohendes Brexits und einer instabileren Weltlage dominieren derzeit eher die Abs. Daher ist es absolut nachvollziehbar, wenn Anleger nach Möglichkeiten suchen, auch bei fallenden Kursen akzeptable Renditen zu generieren oder die bereits erwirtschafteten Gewinne zumindest abzusichern.

Bis Ende des Jahres 2003 war es Kapitalanlagegesellschaften nicht gestattet, Wertpapiere zu verkaufen, die nicht in ihrem Eigentum waren und so zum Sondervermögen nach § 6 KAGG gehörten. Das änderte sich mit der Zulassung von Hedgefonds, wurde aber kurz nach der Finanzkrise 2008/09 wieder relativiert, indem sogenannte ungedeckte Leerverkäufe erneut verboten wurden.

Interessante Fondsinvestments mit dem Anlagestil Short/Long

Neben einigen weiteren Vertretern können nur zwei Finanzprodukte mit ihrer Performance ihre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...