Bonn (ots) - Der Ereignis- und Dokumentationssender phoenix hat in diesem Jahr bereits mehr als 142 Stunden zum Brexit gesendet, so viel wie kein anderer Sender. In der kommenden Woche steht womöglich der Showdown an: Wird es am Freitag, 12. April zum harten Brexit kommen? Oder gewähren die übrigen EU-Mitglieder den Briten noch einmal eine Verschiebung des Austritts? phoenix informiert in der kommenden Woche weiter umfassend über das politische Drama mit historischer Dimension.



phoenix zeigt das ganze Bild des Brexit-Dramas, in diesem Jahr bereits 142,5 Stunden. Zudem hat der Politiksender bereits sechs Mal das Hauptabendprogramm geöffnet, um über 20.00 Uhr hinaus, zum Teil bis nach Null Uhr, live aus dem britischen Unterhaus zu berichten. Zum Vergleich: Im Jahr 2018 sendete phoenix insgesamt 69,5 Stunden zum Thema Brexit.



Die Akzeptanzwerte zeigen, dass die Zuschauer und User am britischen Drama sehr interessiert sind. Die Live-Übertragung aus dem britischen Unterhaus am Mittwoch, 27. März 2019, erreichte in der Spitze einen Marktanteil von 2,5 Prozent (0,46 Mio. Zuschauer). Am erfolgreichsten war der "internationale frühschoppen" mit dem Titel: "London gegen Brüssel" vom 3. Februar 2019 mit einem Marktanteil von 4,2 Prozent (0,62 Mio. Zuschauer). In der Themenwoche "Europas Zukunft" (23.-31. März 2019) zeitgte zusätzlich täglich Dokumentationen und Reportagen zum Thema und sendete an zwei Abenden erstmals die "phoenix runde" live aus dem EU-Parlament in Straßburg.



Eigentlich wollte Großbritannien bereits Ende März aus der EU austreten. Doch statt eines Vollzugs des Austritts aus der Europäischen Gemeinschaft sind die Verhältnisse chaotischer denn je. Ein Spiegelbild der verfahrenen Situation sind die emotionalen Debatten im britischen Parlament, die bei phoenix live übertragen werden. Premierministerin Theresa May bat die EU zuletzt um eine erneute Verschiebung des Austritts-Datums bis zum 30. Juni 2019. Die 27 EU-Mitglieder wollen bei einem EU-Sondergipfel am Mittwoch, 10. April, in Brüssel über eine weitere Verschiebung entscheiden. Sollte der Brexit über Ende Mai hinaus verschoben werden, müssten die Briten an den Europa-Wahlen teilnehmen.



phoenix hilft dabei, den Überblick im Brexit-Drama zu behalten und die Entwicklungen besser zu verstehen, indem der Politiksender alle bedeutenden Debatten zeigt und ausführliche Hintergrundinformationen liefert. Vom EU-Sondergipfel in Brüssel wird ein phoenix-Reporter vor Ort informieren. Aus London werden die Korrespondenten von ARD und ZDF berichten. Die "phoenix runde" wird sich live mit den Entwicklungen beschäftigen, ergänzt durch das Doku-Programm mit aktuellen Reportagen.



Das Programmangebot zum Brexit wird auch im Netz intensiv verfolgt. Auf Facebook postet phoenix fast täglich Aktuelles zum Thema und überträgt die Debatten aus dem Unterhaus - ebenso wie auf Youtube - im Livestream. Auf YouTube bietet phoenix aktuell mehr als 50 Videos mit Interviews, Statements, Gesprächsrunden sowie Aufzeichnungen der Debatten aus dem britischen Unterhaus an. Einzelne Videos wurden mehrere hunderttausend Mal aufgerufen, wie etwa die "phoenix runde" vom 13. März 2019 mit mehr als 470.000 Aufrufen. Diverse Sondersendungen und der phoenix-Livestream aus dem britischen Unterhaus wurden außerdem wiederholt von tagesschau.de und heute.de übernommen.



