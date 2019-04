Der Umzug der Fluggesellschaften vom Atatürk-Flughafen in der türkischen Metropole Istanbul an den neuen Mega-Flughafen im Norden der Stadt ist abgeschlossen. Das bestätigte eine Sprecherin der Betreibergesellschaft IGA der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. Der Atatürk-Airport sei nun für den Passagierbetrieb geschlossen. Er soll nun teilweise als Park und als Messegelände genutzt werden. Auch Frachtflüge starten und landen weiter am alten Flughafen.

Der "Big Bang" genannte Umzug hatte am Freitagmorgen begonnen. Zahlreiche Straßen vom Atatürk Airport bis zum knapp 40 Kilometer entfernten "Flughafen Istanbul" waren zwischenzeitlich gesperrt. Hunderte Lastwagen mit Zehntausenden Tonnen Material waren durch die Stadt gerollt.

Mit dem Start einer Turkish-Airlines-Maschine hatte der neue "Flughafen Istanbul" am Samstag seinen Betrieb offiziell aufgenommen. Von türkischen Staatsmedien live übertragen, hob das erste Flugzeug gegen 14.30 Uhr Ortszeit Richtung Hauptstadt Ankara vom neuen Mega-Standort im Norden der Metropole ab.

Der "Flughafen Istanbul" ist ein Prestigeprojekt des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Als globales Drehkreuz soll er vor allem Dubai Konkurrenz machen. Nach Angaben der Betreibergesellschaft IGA, die die Kosten des Baus bei der Eröffnung im Oktober auf 10,25 Milliarden Euro beziffert hatte, wird er zunächst rund 90 Millionen Reisende im Jahr abfertigen. Nach vollständiger Fertigstellung soll er eine Kapazität von 200 Millionen Passagieren pro Jahr erreichen. Das würde ihn nach derzeitigem Stand zum größten Flughafen der Welt machen./jam/DP/fba

