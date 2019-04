In Istanbul hat der neue Großflughafen seinen Betrieb aufgenommen. In einigen Jahren könnte er der größte Airport der Welt sein. Doch es gibt Kritik an dem Prestigeprojekt von Staatschef Recep Tayyip Erdogan.

Konstantinopel, wie Istanbul bis zur türkischen Eroberung 1453 hieß, verdankte seine Größe und Reichtum seiner exzellenten Lage an den großen Schifffahrtswegen. Wer Handel im östlichen Mittelmeer trieb, kam an dieser Stadt, die das Schwarze vom Mittelmeer und Asien von Europa trennt, nicht vorbei. Was die Schifffahrtswege einst waren, ist heute der Luftverkehr. So zumindest sieht es die türkische Regierung: Istanbul als Schnittstelle von Europa und Asien. Mit dem Umzug vom Atatürk zum neuen Flughafen, der schlicht "Istanbul" heißt, will man diesem geostrategischen Ziel nun näherkommen.

Die Fluggesellschaft Turkish Airlines informierte in den vergangenen Wochen ihre Kunden mehrfach auf sämtlichen Kanälen wie E-Mail und SMS über den bevorstehenden "Great Move". Der Mega-Umzug begann in den Morgenstunden des 6. April. In den folgenden 45 Stunden transportierten rund 700 Lastwagen und 800 Arbeiter 10000 Ausrüstungsteile, Maschinen, und Fahrzeuge mit einem Gewicht von 47000 Tonnen. Seit Samstag 14 Uhr starten und landen nun alle Passagierflüge von Turkish Airlines auf dem neuen Flughafen. Er übernimmt das alte Kürzel IST von seinem Vorgänger.

Der Flughafen soll in einer ersten Phase bis zu 90 Millionen Passagier im Jahr abfertigen. Die Betreiber - ein Konsortium aus fünf regierungsnahen Baufirmen mit Namen IGA (Istanbul Grand Airport) - rechnen bis 2023, dem 100-jährigen Jubiläum der Republik mit rund 100 Millionen Passagieren jährlich. So viel hat zur Zeit der größte Flughafen der Welt, Atlanta in den USA. 2028 soll der Flughafen Istanbul sogar eine Kapazität von 200 Millionen Passagieren pro Jahr haben. IST will vor allem Transit-Flughäfen wie Dubai Konkurrenz ...

