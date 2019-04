Der Chefwechsel bei Airbus ist eine Zeitenwende. Tom Enders hinterlässt seinem Nachfolger Guillaume Faury nicht nur gute Zahlen, sondern auch einige Probleme. Das zentrale ist: Airbus braucht neue Erfolgsflieger.

Der Abschied von Airbus-Chef Tom Enders vor Analysten und Medien im Februar Jahres war eine gute Show. Mit lockerem Humor präsentierte der 60-Jährige im Auditorium der Airbus Universität in Toulouse erst das Ende seines Vorzeigemodells A380 und dann eine rekordverdächtige Bilanz. Am Ende lobte er Airbus als "gut bestelltes Haus". Alles perfekt, hätten nicht die Tontechniker die als Schlusspunkt gedachte Achtzigerjahre-Rockhymne "The Final Countdown" zu früh in Konzertlautstärke in den Saal geschickt.

Der Countdown für den Chefwechsel bei Europas größtem Luftfahrtkonzern läuft. Wenn Enders Mitte April auf der Hauptversammlung nach knapp sieben Jahren die Führung übergibt, ist das eine Zeitenwende. Der deutsche Generalist Enders mit der tragenden Stimme und dem breitbeinigen Auftreten weicht dem unauffälligen und detailorientierten Ingenieur Guillaume Faury, derzeit Leiter der größten Airbus-Sparte Zivilflugzeugbau. Der Stabwechsel ist auch ein notwendiger Aufbruch. Denn so gut Airbus auf den ersten Blick in Form ist, hinter der Fassade schlummern viele Probleme: technische und personelle.

Schaut man auf die nackten Zahlen, übergibt Enders den Chefposten aus einer Position der Stärke. Der Gewinn hat sich im Vergleich zum Vorjahr auf Rekordniveau verdoppelt. Umsatz, Auftragsbuch und Aktienkurs waren nie besser. Dazu löste Enders vor Kurzem noch ein drängendes Problem. Neben dem Aus des A380 verkündete er eine Wertberichtigung auf den verspäteten Militärtransporter A400M. Analysten bejubeln eine "besenreine Übergabe" und einen "aufgeräumten Schreibtisch".

Das aber ist, trotz der Verdienste von Enders, arg übertrieben. Denn im Chefbüro warten auf Faury etliche Herausforderungen: Die Entwicklungspipeline an Flugzeugen ist leer, die Führung unerfahren und die Kapazität am Anschlag. "Jede davon kann bereits allein die Zukunft des Konzerns entscheiden", sagt der Hamburger Luftfahrtexperte Heinrich Großbongardt. Und in gar nicht mehr so weiter Zukunft droht der Elektroantrieb, der die Luftfahrt so stark verändern wird wie heute die Autobranche.

Kann Faury Chef?

Beim Enders-Abschied im Februar trat der 51-jährige Franzose Faury, Absolvent der Pariser Kaderschmiede École Polytechnique, noch zurückhaltend auf. Der bald wichtigste Mann der europäischen Luftfahrtbranche gab seinem Vorgänger in allen Punkten brav recht, bedankte sich artig für Lob und beantwortete Fragen nach seinem Plan als neuer Vorstandschef fast kleinlaut mit einem: "Ich sammle gerade Ideen und teste die erst mal mit meinem Team."

Trotz vieler Gemeinsamkeiten mit Enders wie dem Pilotenschein für Hubschrauber und Sporthobbys wie Joggen und Bergwandern, ist Faury eher der Anti-Enders - und genau das dürfte ihm den nötigen Respekt im Unternehmen und Durchsetzungsfähigkeit sichern. Wo Enders bis heute kaum Französisch spricht, redet Faury fließend Deutsch. Er hört aufmerksam zu, fragt interessiert nach und brilliert durch präzise Sätze, kluge Argumente und leisen Humor.

"Damit ...

