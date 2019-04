Zürich (awp) - Planzer-Chef Nils Planzer hält Mobilität heute für zu günstig. "Die Lösung unserer Verkehrsprobleme kann nur eine Form des Mobility-Pricings sein", sagte er in einem Interview mit der "NZZ am Sonntag". Heute seien in der Schweiz rund 52'000 Lastwagen und über 4 Millionen Personenwagen unterwegs. Die Transportbranche ...

