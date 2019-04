Im Wahlkampfendspurt kündigt der israelische Ministerpräsident an, im Falle eines Siegs die jüdischen Siedlungen im Westjordanland zu annektieren.

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat für den Fall seiner Wiederwahl eine Annektierung von jüdischen Siedlungen im besetzten Westjordanland angekündigt. Er werde keine einzige Siedlung auflösen, erklärte Netanjahu in einem Interview des israelischen TV-Senders Channel 12. Vielmehr werde Israel die Kontrolle über das Westjordanland behalten. Palästinenser würden Widerstand gegen eine solche Politik leisten, sagte deren Außenminister Riad Malki am Sonntag.

In von Israel besetzten Gebieten leben aktuell mehr als 600.000 Israelis, zwei Drittel davon im Westjordanland. In seinen vier Amtszeiten als Ministerpräsident hat Netanjahu zwar eine Ausweitung von jüdischen Siedlungen gefördert, aber bisher eine klare Festlegung im Umgang mit dem Westjordanland vermieden, das die Palästinenser als Kerngebiet eines künftigen Staates beanspruchen. Die neue Linie zielt offenbar darauf ab, im Wahlkampfendspurt vor der Parlamentswahl am kommenden Dienstag seine nationalistische Basis zu mobilisieren.

