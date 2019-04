Im bayerischen Landkreis Regensburg ist am Sonntagabend ein 23 Jahre alter Mann bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnisstand war der 23-Jährige mit seinem Motorrad bei einem Überholmanöver in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Wasserdurchlass geprallt und verunglückte, teilte die Polizei mit.



Der Schwerstverletzte wurde mittels Hubschrauber in ein Regensburger Krankenhaus verbracht, wo er kurze Zeit später verstarb. Die Polizei geht bisher von einem Eigenverschulden aus. Der darüber hinaus entstandene Sachschaden beträgt circa 5.000 Euro, so die Beamten.