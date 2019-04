Chinas Einfluss in Europa ist unter anderem auf die gut gepflegten Kontakte zu europäischen Politikern und Beamten zurückzuführen.

Im November reiste der Europaabgeordnete Nirj Deva zu einer Veranstaltung zum Thema Innovation nach Peking. Für den Briten war es eine Routinereise. Denn als Vorsitzender der EU-China Friendship Group im Europäischen Parlament ist er häufig dort zu Gast. Wie üblich erhielt er von den chinesischen Gastgebern ein Upgrade für sein Flugticket, sodass er in der Business Class fliegen konnte. Chinas Regierung übernahm auch seine Hotelrechnungen und Spesenkosten. In Peking angekommen, erhielt die EU-China Friendship Group, die keine formale Rolle als Vertreter der EU hat, einen besseren Zugang als die offizielle EU-Delegation für die Beziehungen zu China. Deva traf unter anderem Li Zhanshu, Chef des Nationalen Volkskongresses und Nummer 3 in China, Song Tao, Leiter der internationalen Abteilung der Kommunistischen Partei, und den Pekinger Parteichef Cai Qi, der im 25-köpfigen Politbüro vertreten ist. "Ich bin sehr eng mit China verbunden", sagte Deva in einem Interview in ...

