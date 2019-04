Warren Buffett beweist beim Anlegen stets ein glückliches Händchen und ist immer auf der Suche nach einer neuen Investment-Möglichkeit. Welche Aktien er als Nächstes kaufen könnte, hat die Credit Suisse in einer Analyse herauszufinden versucht.Dass Buffett mit seiner Holding Berkshire Hathaway weitere Zukäufe tätigen will, ist kein Geheimnis. Bereits im Februar teilte er den Anlegern in seinem jährlichen Brief mit, dass er Unternehmen für langfristige Investments suche: "In den nächsten ...

