ROUNDUP 3: Protest gegen "Mietenwahnsinn" und Debatte über Enteignungen

BERLIN - Familien finden keine Wohnungen, Ältere haben Angst, die Miete nicht mehr zahlen zu können - die Wut über stark steigende Mieten hat am Samstag mehrere Zehntausend Menschen in vielen deutschen Städten auf die Straße getrieben. In Berlin, wo das Problem wie in vielen Großstädten besonders krass ist, begann gleichzeitig ein bislang einmaliges Volksbegehren zur Enteignung großer Wohnungskonzerne - und sorgt für hitzige Debatten.

SAP-Vorstand Enslin verlässt den Softwarehersteller

WALLDORF - Europas größter Softwarehersteller SAP und der Cloud-Vorstand Robert Enslin gehen getrennte Wege. Der US-Amerikaner "verlässt auf eigenen Wunsch SAP und übernimmt künftig neue Aufgaben außerhalb des Unternehmens", teilte die SAP SE am Freitagabend in Walldorf mit. Der seit 1992 bei SAP arbeitende und seit 2014 im Vorstand sitzende Manager war für das bei SAP wichtige Cloud-Geschäft zuständig. Dabei wird der Kundschaft Software über Server aus dem Internet zur Verfügung gestellt. Enslins Aufgaben werden von seiner bisherigen Vorstandskollegin Jennifer Morgan übernommen. Enslin ist nach Bernd Leukert der zweite SAP-Vorstand binnen weniger Wochen, der das Unternehmen verlässt. Leukert hatte sich Ende Februar mit dem Aufsichtsrat auf ein sofortiges Ausscheiden verständigt.

Presse: Alpiq soll nach Willen der neuen Aktionäre massiv schrumpfen

ZÜRICH - Bei Alpiq könnte es nach dem angekündigten Verkauf der Anteile der französischen EDF an eine Schweizer Anlagegesellschaft zu großen Umbauten kommen. Die neuen Alpiq-Aktionäre wollen den Energiekonzern laut einem Medienbericht zurechtstutzen. Alpiq solle seine ausländischen Beteiligungen abstoßen und sich nur noch auf den Betrieb von Wasserkraftanlagen konzentrieren, berichtete die "NZZ am Sonntag".

Karstadt-Eigner Benko will auch Medienunternehmer werden

WIEN - Der österreichische Immobilienunternehmer und Karstadt-Eigner René Benko will größer im österreichischen Medienmarkt einsteigen. Er wolle den Anteil der deutschen Funke-Gruppe an der österreichischen "Kronen-Zeitung" übernehmen, sagte er in einem Interview mit der österreichischen "Presse am Sonntag". Er sehe in der Medienbranche großes Entwicklungspotenzial durch die Digitalisierung. "Das finde ich unternehmerisch reizvoll."

BVB geht angezählt in den Titel-Endspurt

MÜNCHEN - Kapitän Marco Reus wirkte regelgerecht geschockt, Trainer Lucien Favre ratlos wie nie. Das Fünf-Tore-Trauma von München machte den Dortmundern mächtig zu schaffen. Obwohl der Abstand zum FC Bayern sechs Spieltage vor dem Saisonende nur einen Punkt beträgt, kamen die ersten Kommentare einer Kapitulationserklärung im Titelrennen gleich. "An diesem Auftritt werden wir noch lange zu knabbern haben. Psychologisch ist das ganz bitter", kommentierte Reus voller Sorge, dass mit dem 0:5 (0:4) im Ligagipfel nicht nur die Tabellenführung, sondern auch das ganze Selbstvertrauen für den Saisonendspurt verloren gehen könnte.

Verhaftung von Ghosn: Frankreichs Außenminister schaltet sich ein

DINARD - Nach der erneuten Verhaftung des Automanagers Carlos Ghosn in Japan hat sich der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian eingeschaltet. Er habe seinem japanischen Amtskollegen Taro Kono am Rande des G7-Treffens gesagt, dass Frankreich die Unabhängigkeit der japanischen Justiz achte, sagte Le Drian am Samstag im bretonischen Küstenort Dinard nach Abschluss zweitägiger Beratungen. Gleichzeitig gelte die Unschuldsvermutung für Ghosn. "Diese Frage wurde erörtert", resümierte Le Drian.

ROUNDUP: Boeing drosselt nach Flugzeugabstürzen 737-Max-Produktion

CHICAGO - Nach zwei Abstürzen und Flugverboten fährt der US-Luftfahrtriese Boeing die Produktion seiner Baureihe 737 Max herunter. Die monatliche Fertigungsrate werde ab Mitte April um fast ein Fünftel von 52 auf 42 Maschinen gedrosselt, teilte der Airbus-Rivale Uam Freitag in Chicago mit.

Abflug in Istanbul: Neuer Mega-Flughafen geht in Betrieb

ISTANBUL - Mit dem Start einer Turkish-Airlines-Maschine hat der neue "Flughafen Istanbul" am Samstag seinen Betrieb offiziell aufgenommen. Von türkischen Staatsmedien live übertragen, hob das erste Flugzeug gegen 14.30 Uhr Ortszeit Richtung Hauptstadt Ankara vom neuen Mega-Standort im Norden der Metropole ab.

ROUNDUP/Siemensstadt 2.0 in Berlin: Die Bagger kommen in zwei Jahren

ROUNDUP: Das Flatrate-Fahrrad - Neue Verleihmodelle aus Holland

630 000 Diesel-Fahrzeuge von Mercedes haben Software-Update bekommen

Umfrage: Influencer werden immer wichtiger für die Werbung

Studie: Männer dominieren bei der Besetzung von Vorstandsposten

Nextbike schließt eigenes E-Scooter-Angebot nicht aus

