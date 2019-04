The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.04.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.04.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA CZ9D XFRA CZ0001002471 CZECH REP. 2019 56 BD00 BON CZK N

CA XFRA DE000A1KQ1P8 NIEDERS.SCH.A.11/19 A552 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1TNDB1 AAREAL BANK MTN.HPF.S.195 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UF01 DZ BANK IS.A904 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5MH4 LB.HESS.THR.CARRARA04I/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5MK8 LB.HESS.THR.CARRARA04K/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5ML6 LB.HESS.THR.CARRARA04L/18 BD00 BON EUR N

CA BUJK XFRA USU09513GK95 BMW US CAP. 16/19 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA DE000LB0SAK4 LBBW STUFENZINS 13/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0011233337 GECINA 12-19 MTN BD01 BON EUR N

CA FDXF XFRA XS1319814817 FEDEX CORP. 16/19 FLR BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DB7XRC0 DT.BANK MTN 14/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1055241373 BBVA SA 14/24 FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1392459209 CS AG LDN 16/19 MTN BD02 BON EUR N

CA HVJZ XFRA LU0237014641 DWS I.-NEW RESOURCES LC FD00 EQU EUR N

CA HVJY XFRA LU0237015291 DWS I.-NEW RESOURCES LD FD00 EQU EUR N

CA HVJX XFRA LU0237015457 DWS I.-NEW RESOURCES NC FD00 EQU EUR N

CA HVJV XFRA LU0237015887 DWS I.-NEW RESOURCES FC FD00 EQU EUR N